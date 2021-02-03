武漢肺炎之下人人都要留家，尤其依家所有食肆不准堂食，啲人想出街行夜少少，然後坐低食飯都冇機會。

食肆只得外賣，所以現時一到晚上，條街已少了很多人，因為買完晚飯就返屋企吃，仲係街上流連冇意思。

不過，在屋企就只對住四幅牆，如果家中電視機僅得一部，有時大家想睇唔同台都好麻煩。

好似騎師潘頓一家四口，一對仔女睇的電視節目一定唔啱潘頓睇，為了要奪回電視主導權，潘頓更準備了兩部平板電腦，畀仔女一人一部用。

如此一來，佢哋就唔使同潘頓爭電視睇，呢招都真係幾使得。

撰文：關志彬

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