每一年馬季的上半季賽期，馬會均會舉辦跑馬地百萬挑戰盃，供第三班或以上的出賽馬參加，至二月底的一次谷草賽事，累積分數最高馬匹便可成為「狀元」，獲取港幣65萬元及獎盃。

現時排於積分榜首位賽駒「平常心」（沈集成馬房），季內已在谷草合共取得四冠一亞佳績。

連同今晚（3日）贏出第六場第二班1000米賽事，現已累積66分，拋離次席「幸福老撾」（告東尼馬房）27分，形勢大佔上風。

「平常心」今次升上第二班再下一城，除鞏固百萬挑戰盃榜首席位之外，同時亦助馬主贏得100萬勝出特別獎金，這一Win比之前的勝仗可謂含金量更高。

沈集成說：「1200米縮程跑1000米，比1000米增程跑1200米更容易，『平常心』有速度，我覺得牠縮程跑谷草1000米一定可以應付。」

「賽前我和潘頓傾過戰略，預計『萬事叻』（告東尼馬房）或『好好利高』（徐雨石馬房）會放頭鬥燒，潘頓十分熟悉『平常心』的馬牲，我們一早已想定會跟隨前領馬之後跑，結果戰略成功。」

「如果潘頓在本月24號谷草1200米（第一班85至110分）未有座騎，『平常心』將會報當晚賽事，如果潘頓該場已經卜了其他馬，我就要與馬主再商量，是否讓馬兒跑該場。」

「我認為『平常心』跑沙田亦合，我會部署牠出爭半年後的特首盃。」

第六場單Win及組合獨贏A1分別派33.5元及21元，二重彩派365元。

至於跑獲第二至四名依次為「萬事叻」、「明駿之星」與「大紅包」。

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