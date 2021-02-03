今晚（3日）頭尾場皆編排1200米賽事，呂健威旗下兩場均有實力馬列陣，一於博佢食個頭尾糊，來個首尾呼應。

頭場四班賽的「陽明亮亮」，雖排中外檔但對這匹靠後上爭勝之馬無甚影響，季內五戰同程仍未失三甲，今仗只要發揮稱心，有權橫掃。

尾場三班賽，新勝猶勇的「鴻運飛鷹」，上仗一放到底表現出色，輕取其餘對手兩個馬位，表現漸入升軌，加上馬房鬥志鮮明，開竅後有權連捷。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199