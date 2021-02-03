呂健威馬房在今夜（3日）谷草賽事強陣出擊，結果在第一場四班1200米，呂廐七歲馬「陽明亮亮」在慣常拍檔何澤堯胯下後上掄元，奪得本身季內第三場頭馬。

「陽明亮亮」季內表現大熟大勇，今賽贏馬後，此駒季內六戰此程增至三冠一亞兩季，上名率高達一百巴仙。

「陽明」系在今晚賽事亦有「陽明高高」（馬主黃僑福）角逐第四場四班1200米，且看幕後能否雙喜臨門。

呂健威說：「『陽明亮亮』一向忠心準繩，跨季連續七場跑得前三名。」

「此馬的狀態一直保持得很好，七歲馬的健康向來良好。」

「可能曾運往從化訓練有點幫助，馬兒今季沒有那麼急躁，加分後留在第四班，應該仍會有好表現。」

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