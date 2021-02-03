今日（3日）晚上在谷草上演九場賽事，但各騎練亦安排各有程馬匹密鑼緊鼓，準備周六（6日）的沙田日賽。

《蘋果》晨操專家積奇，對蔡廐一對戰馬印象深刻，認為當下狀態起得恰到好處，有望為馬房建功，直追榜首方嘉柏。

蔡約翰馬房「銀馳」助手跳兩段，慢開直路加速，灰馬毛水靚，透點脂紅，出腳開揚有力，神情專注，熱身後大有幫助，勇熟並進。

「首飾傳奇」助手跳兩段，戴眼罩，馬身茁壯，毛色深潤，直路加速，翻步急密有力，埋門加油大閘取勝，一切準備就緒。

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