今晚（3日）第二場四班1200米「特醒」，典型三班不足，四班有餘貨色，上場憑輕磅爆番段只輸兩個零馬位，狀態又起番。

今次跑完減多一分降四班跑，黃俊續騎一定有鬥志，騎者開齋在望。

第七場三班1650米「陽光戰駒」，早前稍留中叠後上贏，近兩戰跟前拍放反而冇尾，今次排5檔易搵遮擋，肯留或有機會再贏。

第八場三班1200米「風雨駒」，今季居此班此程打開勝門，其後表現保持穩定，今次換上同告東尼近期合作愉快之蔡明紹，抽排3檔有力一爭。

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