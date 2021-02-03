韋達馬房「輝煌芯」上季出道取得四Win，不過今季表現不似預期，演出飄忽，上場輸完仲發現軟顎移位。

但馬主尹麗儀對韋達依然信任，驅使韋達更落足心機訓練。

今夜（3日）「輝煌芯」於1200米初跑谷草，賽前快跳過五課，韋達試足四課，其餘一課就由徒弟周俊樂考驗，備戰工夫完整，相信軟顎毛病只係小問題。

查番「輝煌芯」於19年11月16日試過1000米谷閘跑第三，只在「萬事叻」（告東尼馬房）同「當家猴王」（韋達馬房）後面過終點，場地性能不錯。

此駒今次轉跑谷草唔係亂嚟，只要交出應有水準，有機會重振雄風。

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