練馬師蘇保羅最近兩個賽馬日都有馬贏，上星期三（1月31日）夜馬爆出34倍冷Win「實力飛駒」（已退役），到禮拜日贏隻「三圓䮭路」亦有33倍。

唔只有賠率，兩匹馬分別都八歲同七歲，即使盛年已過，但仍有戰鬥力，足見練者保養老馬嘅功力。

今晚（3日）第八場三班1200米，蘇廐又有老黃忠登場，已年屆九歲嘅「騰龍超影」係全倉年紀最大賽駒，一共服役六季。

今季竟然係馬兒表現最好嘅一季，出賽七次全部跑入三甲，獲得1冠2亞4季，季內已獲得180.5萬元獎金，真係越老越可愛。

「騰龍超影」同廐侶「實力飛駒」唔同，前駒服役首兩季已光芒四射，共贏出3Win，由四班贏到上二班。

相反「騰龍超影」一來港就插第二班評85分，評分太高加上有時陣上轉彎時出錯腳，所以第一季捧蛋，要到第二季季中先至開齋贏馬。

估唔到呢匹馬嚟到服役生涯後期越跑越好，季內喺第四班贏得服役生涯第四場頭馬，升上三班仍交出2亞2季，唔覺有退化跡象。

蘇保羅話依家先係「騰龍超影」最fit嘅時刻，馬兒喺馬房生活過得特別開心，胃口好並且受操。

老馬跑得一場得一場，亦集中出戰最首本同最有把握嘅谷草1200米，希望盡力爭獎金。

文：林湛穎

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