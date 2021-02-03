第二場四班1200米：「明欣賞」今季首次跑谷草1200米，唔再用周俊樂减七磅，改用贏馬拍檔潘頓似想要交代。

昨日（2日）開飛4.9倍，5點落到3.6倍大熱，現時3倍W，1.3倍P。

早飛當然有，但始終要負重磅，又要大熱…麻麻哋！

「富存英雄」上場在第五班贏同程開齋，姿態輕鬆贏馬時間好，今仗雖然升班，但負輕磅排好位兼強配巴度。

昨日開飛4.8倍，5點企住4.5倍，現時3.7倍W，1.4倍P成為熱門。

信心飛好足，睇飛唔驚升班跑，可以再贏。

「信心滿滿」大前仗谷草1650米贏馬，升上第四班後跑兩場都落第。

上場跑田草1200米，閘前落飛，結果後上跑第五表現唔錯，今仗跑番谷草1200米。

昨日開飛19倍，5點落到10倍，現時再落到5.4倍W，1.8倍P，早餐飛好勁。

今場配上馬房最佳拍檔係想搏馬，半冷首選，希望臨場可以唔好咁熱。

「翹軍」今季三戰同程全敗，上場更加包尾，賽後被安排上從化操練，兩試大閘，狀態越操越好。

昨日開飛16倍，5點企住14倍，現時21倍W，5.1倍P。

有墊底飛，今場火燒都唔會熱，呢匹冷門要吼。

提供：12富存英雄、11信心滿滿、8翹軍、2明欣賞

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