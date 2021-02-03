第八場第三班1200米：「風雨駒」繼續再跑同程轉用蔡明紹必有得分。

昨日（2日）開飛7.8倍，5點稍回上10倍，現時10倍W，2.8倍P。

早飛係晤算多，但又係嗰句，呢位騎師半冷會醒神啲！

「永同歡欣」終於减夠分今仗落番第三班跑，練者即安排强配潘頓再跑贏馬路程，仲晤係出擊？

昨日開飛3.8倍大熱，5點4.1倍，現時有3.8倍W，1.9倍P。

早餐飛到位，今場應係目標所在，WP捧場。

「三生好運」上場跑同程，以全場最怏末段跑第二表現有驚喜，今仗排到好位形勢更佳。

昨日開飛3.8倍，5點4.7倍，現時再落番3.4倍成為大熱，1.7倍P。

好重早飛，反映好有信心贏馬，不過晤可以太熱。

「勝賢」上場跑同程第三，略嫌騎師取位論盡，否則晤會失Q。

今仗再戰同程居然用黎海榮，雖然晤知點解，但馬就一定夠實力爭勝。

昨日開飛17倍，5點落到8.1倍，現時13倍W，3.4倍P。

有墊底飛支持，只要騎出水準，真係可以贏得。

提供：9勝賢、2永同歡欣、3風雨駒、11三生好運

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