馬會於今午（4日）公佈有三駒轉換馬房，韋達馬房「安」系馬兩駒同時一齊離開他投。

五歲澳洲自購馬「安采」與六歲愛爾蘭自購馬「安承」分別轉投蘇偉賢馬房及文家良馬房。

前駒今季交到韋達手上跑過五仗只獲一亞，而「安承」季內兩戰均名落孫山，幕後遂決定拉倉為愛駒尋求突破。

告東尼馬房六歲澳洲自購馬「醒目勇駒」則過檔賢廐，換言之在今天轉倉馬匹中，蘇偉賢一次過接收兩駒。

另外，昨晚（3日）九場跑馬地夜馬完成後，馬會於今日發出有關這次賽事獸醫增補報告。

第二場：「信心滿滿」（呂健威馬房）於賽後翌晨左後腿不良於行。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第四場：「勇冠全城」（蘇保羅馬房）於賽後翌晨右後腿不良於行。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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