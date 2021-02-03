沙田馬場於1978年10月7日正式啟用，馬會為隆重其事，於當日創辦了一項1600米的大賽，名為沙田錦標。

當時由吳志林訓練的馬王「祿怡」毅然上陣，交美國名將夏達操刀。

結果「祿怡」表演了一幕精彩的「大外一氣」。

出閘「祿怡」慢一慢，包了尾，在夏達稍稍推騎下，很快進佔尾三位置。

跑完對面直路而開始轉彎，「祿怡」又移前了一格，處於尾四。

待整個彎轉罷，「祿怡」已推進至尾五，但仍落後於前領馬七、八個馬位之多。

夏達隨即把座騎抄出外檔，狂衝而上，逢馬過馬，以無敵姿態掄元。

「祿怡」在1978至79年度馬季取得六捷，蟬聯馬王寶座。

但季中有一場賽事，同樣配夏達，竟跑至三甲不入。

馬主容永道看着夏達沿途的騎法，看得眼冤，憤而立即拉倉，把「祿怡」轉投大摩和摩加利的父親佐治摩亞（人稱老摩）。

所以那六捷有一半是在吳志林訓練下取得，另一半則是在老摩訓練下取得。

至於當年首辦的沙田錦標，至今仍是每季季初的一項重要比賽。

而「祿怡」除了1978年的首屆，又在1981年多贏了一次沙田錦標，這回建功的騎師是李森。

撰文：余伯樂

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199