郭能剛周三（3日）谷戰連場獲得獎金，可惜與頭馬緣慳一面。

由於今次賽事於周末（6日）舉行，今早（4日）晨課比較平淡。

郭能於七時半操完馬後，並無立即返回宿舍休息，而是行去烽火台，途中巧遇姚本輝，兩人隨即雞啄唔斷，邊行邊傾至烽火台。

今次這對騎練只合作第五場「百寶袋」，相信話題不離此駒。

郭能進入烽火台後，原來要揾文家良傾偈，他們今次合作第八場「無敵勇士」。

此駒上仗交由郭能策騎，跑第五有復勇跡象，今晨練騎傾得投契，且看能否憑此駒取得好成績。

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