今次（6日）有三場泥地賽舉行，共有七駒初跑泥地，全部曾在港或從化試過泥地大閘。

第五場五班1650米，「緣份」試過四次取得一冠，勝出一次於20年12月24日在從化出試1200米，當日戴交叉鼻箍出試，馬會評語出閘稍慢，直路初逐步推騎，終點前趕上勝出。

「黃金元帥」最近一次於20年1月2日由楊明綸在從化出試1200米，當日仍隸屬丁冠豪馬房，戴羊毛面箍出試，馬會評語出閘稍慢，直路初開始推騎，力弱墮退包尾。

「西夏之王」最近一次於1月29日由波健士出試1200米，馬會評語二百稍騎，步幅展揚跑第六，結果考閘及格。

第六場四班1650米，「彪形遨漢」試過兩次落第，最近一次於20年10月20日由潘頓出試1200米，馬會評語轉彎已騎，步重力弱跑尾二。

「豐彩華庭」試過兩次一亞一季，跑亞軍一次於20年11月6日由黎海榮出試1200米，馬會評語主動搶放，埋門被「翡翠劇院」趕過。

第七場三班1800米，「幸福人民」試過兩次落第，最近一次於1月15日由何澤堯出試1200米，馬會評語沿途畀住，拉士追勢不差跑第五。

此駒曾於愛爾蘭鄧多克馬場膠沙地2136米三級賽百利斯錦標跑亞軍，可見必可應付泥地。

「福多寶」最近一次於20年12月3日在從化出試1200米，當日戴眼罩出試，馬會評語缺乏前速，末段認真推騎之下，進展不大，包尾而回。

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