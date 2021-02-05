馬圈有一班哥哥張國榮（已故）的忠實粉絲，如「劍」系馬主許坤華及葉思貝夫婦、「二郎」馬主黃展亮、「友瑩」系馬主楊毅及胡佩君夫婦、「二雋」馬主凌志昌等。

他們有份的團體馬「不羈的風」及「無心睡眠」，均以哥哥的經典金曲為名。

其中，「不羈的風」已退役一段時間，目前在希斯馬房做伴跳馬。

早前「友瑩」系社交網站上載了幾張「不羈的風」的近照，相中所見希廐員工悉心地照顧馬兒，又餵牠食青草及紅蘿蔔，其精神面貌良好。

周末（6日）上演沙田泥草地混合賽，上述的一班哥哥粉絲有三駒出賽，當中包括希廐「無心睡眠」列陣三班1400米。

此駒上次在楊明綸胯下，出戰沒有路程根據的泥地跑第七，今場回師跑草地換上巴度，可望有所作為。

葉思貝合夥馬「嘜誰嘜誰」（東廐）參戰三班1200米草地，至於他有份的團體馬「愛馬劍」（東廐）則跑四班泥地一哩。

「愛馬劍」上賽在同程打開勝利之門，本身近況理想，今仗隨時再建奇功。

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