周末（6日）沙田賽事，賀賢馬房派出五駒應戰，可望乘勝追擊得手。

其中，「威威」系資深馬主潘自強名下兩駒第四場「威威高星」及第九場「威之星」，將會分途出擊，都有王牌在身。

「威威高星」出戰四班草地1200米，此駒上季在賀賢訓練下，七戰僅獲一季仍未開齋。

雖然如此，「威威」系馬主潘自強和兒子潘可榮，仍對賀賢投以信心一票。

須知潘氏父子生力軍「威之星」亦由賀賢訓練，練者必定加把勁，以期盡快為牠們敲響勝鼓。

講開「威威」系馬主潘自強和其子潘可榮，以往與方嘉柏合作愉快。

其中，潘自強個人名下「威威財星」（已退役），更曾在方嘉柏訓練下取得五捷。

近年潘氏父子改為支持賀賢，據知是因「英姿茂盛」（已退役）在賀廐贏過兩場頭馬。

該駒馬主洪建南的女婿正是潘可榮，兩家人於是同樣支持賀賢。

洪建南在「英姿茂盛」退役後，現時養有「虹鴻」，也是養在賀賢馬房。

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