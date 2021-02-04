丁冠豪今季勝出十五場頭馬，當中七場在田草所取得。

周末（6日）沙田泥草混合賽，丁冠豪其中一匹實力馬是第四場「飛馬輝煌」。

「飛馬輝煌」這匹質新馬上仗初跑1400米，丁冠豪表示由於當時排8檔關係，馬兒出閘後比較急躁，難留下竟然快過「胆大威猛」於二叠前領，以致末段無以為繼。

丁冠豪認為此駒應該稍為留後，才能發揮出本身最大威力。

因此「飛馬輝煌」今場縮回贏馬路程田草1200米，本身狀態並無問題，加上有潘頓壓陣，有望重溫勝利滋味。

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