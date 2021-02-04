郭能剛周三（3日）谷戰，未獲幸運之神眷顧，「隨喜」及「爸巴閉」均屈居第二。

今晨（4日）七時左右，郭能到場立即策騎葉楚航馬房周末（6日）第二場「好玩大少」前往大跑道認真考驗。

他上馬前輕摸馬頭，對這匹初出馬相當重視。

郭能操完落馬後，立即前往烽火台，向葉楚航滙報馬匹操練時表現。

這對騎練密斟一段時間，從今晨動態顯示，葉楚航這匹初出新兵，絕對來者不善！

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