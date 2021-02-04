霍利時剛周三（3日）連場出擊，可惜只得「爸巴閉」及「奇真」跑入Q腳。

今晨（4日）霍利時一早返回工作崗位，其中他對周末（6日）第二場「令才」最重視。

這匹南非自購馬，今晨由薛恩出試，霍利時如常在行政大樓平台，觀看整個操練過程。

當馬兒課罷，他並無立即離開，反而走去機坪欄邊的鐵絲網，等待「令才」沿隧道歸來。

當人馬步返後，霍利時立即向薛恩詢問「令才」今課表現，並且邊行邊傾。

且看這匹在港八戰全敗之馬匹，今仗能否成功變身。

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