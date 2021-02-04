告東尼在近三次田戰，均有馬贏兼兩度起孖！

本周末（6日）沙田賽事，東廐繼續擺下強陣，共派出九駒上陣，其中新勝的「電路三號」及轉倉初出之「連連歡樂」均配上莫雷拉執韁，應是馬房出擊重心所在。

翻查紀錄，告東尼與莫雷拉共合作16次，取得五冠三亞三季及五次第五，換言之次次有獎金。

其中在近兩次田戰便分別勝出「將俠」及「神期大帝」，今戰兩匹合作馬，可作為捧場重心。

第三場「電路三號」上季已三捷，今季表現更進一步，三次上陣非勝即位，包括上場初配雷神即於田草1600米勝出，今次原庄配搭再跑新勝路程，擺明想乘勝追擊。

至於第八場「連連歡樂」上季初出即以大超班姿態勝出，可惜今季兩仗均未能再勝，上場捧成1.6倍全熱門更三甲不入。

賽後幕後隨即拉倉加盟告東尼馬房，最近由雷神試閘一放到底，練者為省招牌必拼無疑。

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