丁冠豪今季暫時於田草勝出七場頭馬，其中包括「足金好球」早前在潘頓胯下出頭，騎練另有「冠軍名駒」、「糖糖幸運」（兩次）上名，合作成績不俗。

周六（6日）沙田跑鼠年最後日馬，丁冠豪馬房其中一匹實力馬是第四場「飛馬輝煌」，首度夥拍潘頓參賽，人馬表現令人期待。

四歲澳洲自購新馬「飛馬輝煌」今季出道，暫時五戰一冠兩亞。

「飛馬輝煌」上次被安排出戰田草三班賽，難度不低，結果跑第六，首度出賽不獲獎金。

丁冠豪曾表示此駒前仗初跑谷草，受排外檔出閘影響，早段跟前耗力不少，末段走勢因而減弱。

他又謂此駒質新當打，未來仍有機會勝出頭馬，尤以今趟回師四班賽兼強配潘頓為甚。

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