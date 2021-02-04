昨晚（3日）跑馬地夜賽舉行過後，馬會按照一貫慣例，於賽後翌日公佈新一輪馬匹評分調整，當中九匹勝出頭馬加分當然是焦點所在。

於這一次谷戰共有三駒贏馬後齊齊獲加八分，分別為沈集成馬房「平常心」、羅富全馬房「三生好運」及方嘉柏馬房「資本家」，牠們共通點是取勝距離均超過一馬位。

目前於跑馬地百萬挑戰盃帶頭的「平常心」，加分後最新評96分，本月底24日此項錦標終極一戰，屆時將有一組第一班85至110分谷草1200米可供報爭，且看此駒會否以此作目標？

另外，今季演出奇準的蔡約翰馬房「追風驥足」，由季初的43分殺上至目前72分，昨晚馬匹取得季內第四Win後獲加5分。

2.3谷草九匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

陽明亮亮 57（＋5）

明欣賞 63（＋5）

動力飛鷹 60（＋6）

晉神 62（＋5）

勁力威龍 53（＋5）

平常心 96（＋8）

追風驥足 72（＋5）

三生好運 70（＋8）

資本家 77（＋8）

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