周末（6日）沙田七草三泥賽事，草地用C跑道作賽，天文台預測天晴，估計場地掛牌仍為好地。

睇番最近1月10日同一移欄，大利彎位守內叠馬匹，七場轉彎路程賽事，九檔或以外馬無一能勝。

反而一至四檔包辦逾半頭馬，至於跑法方面，後追馬唔算蝕底，如「合夥年代」、「足金好球」及「非凡才子」留守內叠中後位置，慳位後衝上贏馬。

今戰列陣馬中，頭場「友盈有款」是全場唯一贏過田C欄之參戰馬。

另外，第三場「翠湖飛鷹」三次跑田草C欄獲冠亞季各一，憑出色場地性能有力爭勝。

至於泥地方面，馬會曾於周二進行翻土工程，預期場地狀況與剛周日相似。

當日兩場泥地頭馬「好玩福星」及「新力寶」均居中後上勝出，所以第五場「皇龍司令」、第六場「兩全其美」及第七場「天天精彩」等擅跑泥地之後追馬可秤先。

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