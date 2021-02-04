現役最資深華將黎海榮於去年底趕上尾班車，憑徐雨石馬房「明月千山」爆冷打開個人今季勝門，可謂苦盡甘來。

此匹本地拍賣馬除助黎海榮今季開齋外，還為自己初嚐勝果。

黎海榮當時賽後表示在全年最後一次賽事（20年12月26日）開糊，自己總算鬆一口氣，且指自己越來越難在馬圈生存，皆因越來越難尋找座騎出賽。

難得「明月千山」馬主一直讓馬兒由黎海榮主理，此駒操好態勇，在星期六（6日）回師開齋途程第一場五班田草1200米，說不定可助當事人敲響新一年勝鼓。

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