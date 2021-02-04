周六（6日）兩匹參賽馬匹，第三場「電路三號」（告東尼馬房）和第八場「傳盛」（呂健威馬房）曾在豬年送歲日賽勝出，幕後喜歡攞尾彩，今次安排出戰鼠年最後一次日馬要盯緊。

「電路三號」今季三戰獲冠亞季各一，演出靠得住，連拼後馬身仍壯，狀態並無走樣，騎師莫雷拉唔放手可再追。

「傳盛」近三仗跑田草1000米皆入位，復課狀態有進無退，卜定潘頓再騎求交代決心大。

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