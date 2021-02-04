大摩於上季結束後在港散倉退休，最近終於離港返回澳洲悉尼，以便在當地重操故業。

他於剛周一（1日）已完成隔離檢疫，翌日（2日）早上隨即趕到玫瑰崗馬場睇晨操，正式與胞弟摩加利以合夥形式練馬。

之後大摩轉赴和域園馬場會合兒子喬治， 一起檢視約50匹周歲馬。

該批新馬將在現正舉行的殷利殊經典周歲馬拍賣會出售，大摩表示希望可從中入貨。

大摩強調自己雖已70歲，但卻未有退休計劃，至於在澳洲繼續練馬，則因自己對賽馬仍有一份熱情。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199