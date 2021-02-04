年近歲晚，賽馬依舊日以繼夜地進行，下周三（10日）年廿九晚上，跑馬地仍編有九場夜馬賽事進行，為鼠年最後一戰。

當晚會選用B跑道角逐，頭場定於下午6時45分開跑，各項特別彩池均無多寶累積彩金。

騎師方面，蘇銘倫停賽期屆滿，於鼠年送歲賽復出再與馬迷會面；賀銘年則展開兩日的停賽期，與繼續坐馬監的潘明輝均告缺陣。

下周三夜賽報名馬踴躍，只第三班1650米一組10駒報名未滿額，其餘八場均報足12駒。

有三匹周六（4日）參戰馬打叠匆匆再報爭這一次夜賽，分別為鄭俊偉馬房「超然」、方嘉柏馬房「甜酒杯」及姚本輝馬房「百寶袋」。

「甜酒杯」與「百寶袋」禮拜六在第五場五班1650米賽事相遇，四日後在谷草1650米再度碰頭。

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