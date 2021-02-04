丁冠豪今季成績理想，暫時勝出15場頭馬，質新馬是主要爭勝籌碼。

周末（6日）賽事，丁冠豪派六駒出場，陣容不俗，其中尾場「糖糖幸運」，就有條件克服三班贏馬。

這匹四歲馬季初一直受重視，卻只能跑得接近，直到前仗終於現真身，增程跑1400米大勝而回。

剛戰初戰三班，雖然未能勝出，今次重交潘頓掌帥印，絕對有留意價值。

丁冠豪受訪時說：「『糖糖幸運』前仗於四班大勝，我亦有點意想不到，證明本身質素不俗。」

「此駒剛戰初跑三班賽，原本我亦有信心牠可以爭勝，可惜抽到14檔，頓時信心下跌，果然因為這個不利因素，直接影響馬兒演出。」

「『糖糖幸運』本身不斷進步，狀態亦維持理想，始終香港跑馬客觀因素有時會左右大局，今場如遇合適形勢，相信此駒仍有一爭之力。」

排位後「糖糖幸運」抽到1檔起步，相信丁冠豪應感滿意。

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