十分資深的「神駒」系掌舵人余潤興，近年熱衷於購置南美洲名駒來港服役。

其中，上仗爆冷贏泥地一哩開齋的智利馬王「超霸神駒」，由康樂賽馬團體持有，成員包含余潤興和余國賢父子。

五歲智利自購馬「超霸神駒」於當地屬馬王級，本身上仗在公司騎師賀銘年胯下展示銳利前速，一放到底爆16倍冷Win首勝本地賽事。

「超霸神駒」不喜歡於馬群中競跑，因此上次賽前沈集成向賀銘年指示盡可能讓此駒放頭競跑。

當時「超霸神駒」搶放後段速相當快，末段仍能跑出偏快時間，贏馬表現的確出色。

今仗加程角逐泥地1800米有利無弊，本身已完全適應香港水土，長線隨時是本港泥地翹楚，周六（6日）勢於沙田日馬泥地第七場三班1800米再下一城。

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