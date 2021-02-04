馬會於今天下午（4日）公佈有三匹賽駒退役，當中徐雨石馬房佔兩匹。

「靚紫荊」早前強配蘇銘倫勝出谷草大長途2200米，取得兩年半以來首場頭馬，八歲老馬完成任務後功成身退。

此駒曾上陣48次，共獲4冠3亞3季成績，累積獎金418萬元。

廐侶「嶺寶峯」於上月底參賽後發現左前腿不良於行及氣管內有大量痰液，目前身在從化馬場宣佈除名。

而容天鵬馬房今季進口自購馬「中到正」自去年11月尾便停操至今，本身因傷患問題，未出過賽便退役。

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