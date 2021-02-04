榜首騎師莫雷拉在1月份賽事瘋狂贏馬，每次皆有頭馬進賬，從中累積20Win，進一步鞏固領先位置。

至於雷神在田草1200米成績更為出眾，須知他近四次夥拍「旺蝦王」、「好眼光」、「勝得威風」及「美麗掌聲」角逐同程，錄得全勝佳績。

周末（6日）舉行十場泥草混合賽，莫雷拉兩匹田草1200米座騎「首飾傳奇」（蔡廐）及「佐治勇駒」（方廐）皆打王牌上陣，有望延續騎者在此程強勁數據。

第一場「首飾傳奇」將迎來季內第11度出賽，前仗在雷神胯下在同程屈居亞軍，僅以半馬位不敵質素新淨的徐廐「明月千山」。

此駒上次賽後被驗出氣管多血，之後復課試閘後上衝刺凌厲，狀態有水準，周六誓必捲土重來。

第九場「佐治勇駒」最近兩課大閘皆由雷神親試，可見他對這匹三歲雄馬相當重視。

季內方嘉柏與莫雷拉暫合作四匹服役或在港初出馬，包括「風流人物」、「喜豐寶」、「楚霸王」及「資本家」，從中獲取三冠一亞佳績，「佐治勇駒」遂可加以留意。

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