於元旦日（1月1日）贏田草1200米開齋的「勁力勇士」，上仗增程跑田草1400米，配合贏馬拍檔何澤堯停賽期滿復出，人馬合作再下一城。

其練馬師呂健威表示，看過「勁力勇士」在外地的賽績及跑法，牠是適合增程的，因此上次讓其增程跑1400米，結果順利連捷。

他同時指出此駒有一個不太好的情況，就是轉彎不太理想，上場轉彎時，何澤堯整個人傾斜，若然馬兒可以改善這個毛病，將有進步空間。

「勁力勇士」周六（6日）出賽第三場第二班賽事，而且進一步加程角逐1600米。

據知，此駒之後將會報跑四歲馬系列次關、途程1800米香港經典盃，爭取更高成就。

「勁力勇士」可勝任一哩途程，今戰仍有機會報捷而回。

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