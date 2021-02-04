今次（6日）沙田日馬，是季內第四次在禮拜六舉行賽事，睇番之前三次周六跑馬，以沈集成及蔡約翰次次有馬贏最巴閉。

沈集成在近13戰12次有馬贏，今戰除了有新勝的「超霸神駒」外，「浪漫組合」出王牌換雷神，俱可助沈集成延續周六例贏的數據。

機會最高首推第七場「超霸神駒」，上仗初跑泥地一哩，即一放到底大勝對手逾四身位。

該仗頭三段締速1分13秒37，是今季泥地一哩最快段速，而總時間亦拍得住當日一班頭馬「烽煙四喜」，可見水準甚高。

本身在外地贏至2000米，今仗加程至1800米肯定可應付，憑主動跑法有力再下一城。

另外，第十場「浪漫組合」上仗蝕位甚多仍後追跑第四，今次出王牌並交由莫雷拉接手，騎練上月至今合作三次，獲一冠一亞佳績，未交代馬計配搭必拼無疑。

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