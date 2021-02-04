潘頓剛周三（3日）谷戰，憑「明欣賞」及「平常心」起孖。

周末（6日）潘頓將策八駒上陣，所抽檔位不俗。

全日兩場直路賽，第二場「同有友」抽14檔，至於第八場「傳盛」則排5檔起步。

轉彎賽方面，第六場「進優自在」及第十場「糖糖幸運」均排1檔起步，潘頓以往曾策「糖糖幸運」三次，取得亞季殿各一，今戰當然希望夥拍此駒贏馬。

至於第五場泥地1650米，潘頓所策之「 翡翠劇院」排11檔起步，則要考考鞍上人取位工夫。

潘頓周末座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 好友無敵 9

二 同有友 14

四 飛馬輝煌 7

五 翡翠劇院 11

六 進優自在 1

八 傳盛 5

九 手到回來 7

十 糖糖幸運 1

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