潘頓剛周三（3日）谷戰，憑「明欣賞」及「平常心」起孖。
周末（6日）潘頓將策八駒上陣，所抽檔位不俗。
全日兩場直路賽，第二場「同有友」抽14檔，至於第八場「傳盛」則排5檔起步。
轉彎賽方面，第六場「進優自在」及第十場「糖糖幸運」均排1檔起步，潘頓以往曾策「糖糖幸運」三次，取得亞季殿各一，今戰當然希望夥拍此駒贏馬。
至於第五場泥地1650米，潘頓所策之「 翡翠劇院」排11檔起步，則要考考鞍上人取位工夫。
潘頓周末座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 好友無敵 9
二 同有友 14
四 飛馬輝煌 7
五 翡翠劇院 11
六 進優自在 1
八 傳盛 5
九 手到回來 7
十 糖糖幸運 1
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