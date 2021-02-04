本地一哥何澤堯，剛周三（3日）憑「陽明亮亮」勝出今季第31場頭馬。

今晨（4日）何澤堯主力為呂健威操馬，包括周末（6日）沙田賽事，第三場「勁力勇士」、第四場「五邑之星」及第九場「共同勝利」。

呂健威在烽火台睇完三駒操練後，即跟隨馬匹返回馬房，與何澤堯商討出擊大計。

其中，何澤堯似乎特別鍾情季內兩度報捷之「勁力勇士」，落馬後兩次撫摸馬頭，值得重視。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199