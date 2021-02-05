周末（6日）沙田十場泥草地賽事，第七場三班泥地1800米之「滿冠熊」，今季跑了三仗，首兩戰均大敗而回，上仗則在同程跑第五，走勢明顯有進。

「滿冠熊」其後相隔三個月才再次上陣，到底是什麼原因呢？

馬主范邦初解釋說：「原本霍利時想為『滿冠熊』報跑去年12月26日的三班泥地1800米，他在事前徵詢過我的意見。」

「由於當時我正在香港某酒店隔離，若馬兒於當日上陣，我便未能入場，於是我便請霍利時推遲『滿冠熊』的出賽時間，待今戰才再上征途。」

「而去年12月尾贏馬的『戰熊三千』，由於是我與另外三位朋友合夥所養，即使我不入場，也有他們代為打氣，便毋須延遲出賽計劃。」

「今次是薛恩主動向霍利時索騎『滿冠熊』，他有問我是否同意，既然這位騎者以往曾替我們的『又係熊』贏過兩W，我自然沒有異議。」

「現時由於疫情關係，馬主已被禁止入馬房探馬，所以我都很掛住一眾『熊』系馬仔。」

早前霍利時的19歲兒子霍宏聲（Luke），在南非策騎「彩虹橋」勝出一級賽大都會錦標。

范邦初說：「Luke在該場賽事跑來很有智慧，霍利時一直渴望兒子日後可來港發展，作為父親的望子成龍也可理解；若然Luke將來真的來港策騎，我當然樂於支持。」

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