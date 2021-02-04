周末（6日）沙田馬場，將上演十場泥草地混合賽事。

草地賽事安排於C跑道進行，這條賽道大熱門表現普通。

先講草地1200米，近三季C跑道進行過54場，大熱門贏過19次，勝出率為35%。

今次賽事共有三場草地1200米，第一場「首飾傳奇」、第四場「飛馬輝煌」及第九場「人和家興」，預期是大熱門，捧場前宜小心推敲。

至於草地1000米直路賽，28場賽事有10匹大熱門勝出，勝出率為36%。

至於較為遜色是草地1600米，33場賽事僅8匹大熱門勝出，勝出率低至24%，確實是危機四伏，第三場新勝馬「電路三號」，慎防有失。

不要忘記還有三場泥地賽進行，兩場1650米以及一場1800米。

1650米泥地向來熱門勝出率不高，83場賽事中23匹勝出，勝出率為28%。

不過1800米情況剛好相反，18場大熱門取得9次勝利，大熱勝出率高達50%。

第七場「平海飛星」有望大熱取勝。

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