四歲澳洲自購新馬「連連歡樂」上季出道即贏四班直路賽，大勝亞軍「富高八斗」4.75馬位，成功上位！

然而此駒今季升上第三班作賽後，兩戰只取一亞，其後轉投告東尼馬房。

莫雷拉1月26日曾為「連連歡樂」進行泥地1050米試閘，並以首名衝線，表現出色。

「連連歡樂」周末（6日）將出戰第八場三班草地1000米，騎師為全港最強莫雷拉。

莫雷拉受訪時說：「『連連歡樂』給我的感覺甚佳，只可惜試閘前我並不了解牠，以致牠躍出時一度昂首，但牠一發力便勁力十足。」

「『連連歡樂』過終點時全力衝刺，顯得猶有餘力，我對其今仗信心十足，此駒前途一片光明。」

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