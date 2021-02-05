陳嘉熙周六（6日）賽事座騎實力不俗，今次一於推介兩匹有分頭之實力馬供大家參考。

第五場五班泥地1650米「電路一號」近仗演出平穩但欠突破，季內連番跑得接近而未勝。

今次改配陳嘉熙多減七磅，僅負122磅面對此組對手，重跑一戰即入Q之泥地一哩，喜獲二檔加持，可望開齋贏馬。

第十場三班1400米「星運明爵」，在港初出即跑第三，令人憧憬是上季打吡馬，怎料其後無以為繼，至今19戰仍未嘗一勝。

不過五歲馬上季能與「龍鼓飛揚」鬥至一兵一卒僅敗，後駒新勝G3百週年紀念銀瓶，反映「星運明爵」確具一定質素。

今季表現循序漸進，連番在田草1400米跑得接近，包括上仗初配陳嘉熙，僅不敵「疾風明駒」跑第二而壓倒今仗主要對手「糖糖幸運」及「浪漫組合」，表現出色。

人馬有過合作經驗，發揮上定必更得心應手，值得追捧多次。

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