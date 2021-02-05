一批已跑報名香港打吡大賽的四歲馬，為爭取足夠分數出線參戰，現在都會逢出必拼。

好似告東尼旗下「幸福老撾」，今季本在三班賽獲一冠一亞，日前升戰第二班再添一冠，評分增至88分，對本身入圍打吡大賽大有幫助。

列陣周末（6日）第三場二班1600米的呂健威馬房「勁力勇士」，是匹四歲澳洲自購馬，本身亦已報跑打吡大賽，評分卻暫時偏低。

此駒近兩仗跑三班賽取得連捷，現評83分，至少要多贏一場方有機會奪得打吡門券。

如今首戰第二班增程角逐1600米，其中兩匹同父馬「悅裕」和「凌駕」皆贏過一哩，長力有保證。

「勁力勇士」與何澤堯暫合作兩戰全勝，周六未嘗不可再下一城。

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