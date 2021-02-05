近兩次周六賽事，騎師巴度爆冷Win最多，四匹頭馬分別是10倍「雄龍」（蘇偉賢馬房）、12倍「南莊之歌」（沈集成馬房）、22倍「平海掌星」（蔡約翰馬房）和12倍「至尊高陞」（蔡約翰馬房）。

今期（6日）巴度共策八駒上陣，不乏有力偷襲棋子，又可展現周六冷殺手本色。

第二場四班1000米直路賽，「寶貝兒」（蘇偉賢馬房）今季四戰獲兩冠一亞一季，演出穩如泰山，季內三戰同程皆造出最快拉士，後勁厲害。

上仗「寶貝兒」只負於超級馬「知道再勝」（沈集成馬房）蹄下，雖敗猶榮，復課渾身是勁，狀態保持勇銳，勝望彌高。

第四場四班草地1200米，「雄龍」今季配巴度四戰同程獲兩冠兩亞，人馬最夾檔。

上仗騎者停賽被迫初配彭國年執韁，結果望空較遲僅追得第三，今仗完璧歸趙回配巴度執韁，戰鬥力肯定大大提升，排10檔贏過同程，今次抽11檔成冷門更值博。

第十場三班草地1400米，「無心睡眠」轉投希廐首兩仗皆大敗，仍在摸索階段，但上仗跑嫌短泥地1200米排12檔，配楊明綸冷至99倍，末段輕描淡寫之下追得第七，久沉馬大有起色。

馬匹復課火力俱增，狀態是轉倉後最弗一次，改配巴度可省得起後勁，回師曾獲一亞一季1400米，可贏馬省招牌。

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