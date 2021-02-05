下周三（10日）快活谷有九場夜馬跑，乃鼠年最後之戰。

當晚焦點之一是蘇銘倫停賽期滿復出，其暫定座騎有「弛曜風」、「王炸」、「電訊火箭」、「湛江最醒」及「連利之友」。

同晚另有潘明輝及賀銘年停賽缺陣，還有莫雷拉進行停賽前最後一戰。

呂廐谷戰新星「股票傳奇」，當晚續由莫雷拉操刀，爭取本身三連捷。

第三班1000米：「精靈勇士」近三戰在巴度胯下獲一冠一亞一第四，今場由莫雷拉接手。

「佳尊三」上仗在波健士胯下第五名，今場轉由潘頓策騎。

第三班1200米：「宜春輝煌」上次在史卓豐胯下在沒有遮擋下走外疊，搏失跑梗頸四，今戰帥權落入莫雷拉手中。

第四班1200米：「得益良多」及「勝出魅力」上賽均在見習生周俊樂胯下跑梗頸四，周俊樂今次騎「得益良多」，「勝出魅力」則換上巴度。

第四班1800米：「精彩飛動」上仗在彭國年胯下跑第五，今趟與贏馬配搭莫雷拉並肩作戰。

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