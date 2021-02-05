周六（6日）是鼠年送歲沙田日賽，翻查紀錄，蔡約翰近六年同日例有贏馬，三度起孖、中三元和五福臨門各一次，合共取得15Win，成績相當亮麗。

今期蔡廐只出四駒貴精不貴多，「首飾傳奇」、「平海飛星」和「銀馳」皆為爭勝分子，蔡神仙可廷續優良傳統。

第一場五班1200米草地，「首飾傳奇」前仗跑同程後上入Q，追勁犀利，再出轉爭谷草千二米大熱倒灶，賽後驗到氣管有血，敗勿作準。

上月尾由雷神試大閘後上掄元，健康已調理好，打王牌回師田草1200米，已屆交代時候。

第七場三班1800米泥地，「平海飛星」上仗跑泥地1650米排12檔仍可入Q，難度極高，復課收身更靚，狀態是季內最弗一次。

今次加程跑曾勝同程威力更強，雷神唔放手可收復前失。

第十場三班1400米草地，「銀馳」上仗在港初出配田泰安跑田草千二米，沿途走三叠兼掟大彎入直路，蝕位甚多也追得第六，表現唔失禮。

熱身後火力俱增，狀元突飛猛進，外地一戰千四米即勝，今仗打王牌增程用意好，有力打開勝門。

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