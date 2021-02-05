如果馬匹表現欠佳，改動配備或對出賽有幫助。

周六（6日）田戰第一場「全中」及第三場「翠湖飛鷹」在這方面均有良好數據支持，同樣值得關注。

第一場五班1200米草地，蘇保羅旗下「全中」，上季曾在四班同程後上入位，造出22秒83全場次快拉士，後勁犀利。

此駒自從加眼罩後四仗皆落第，今次初戰第五班即重遊勝路，兼且獲許除眼罩上陣，應有一番作為。

第三場二班1600米草地，蘇偉賢（外號表情王）馬房「翠湖飛鷹」至今六冠一亞一季，皆無用任何附加配備。

此駒近兩戰戴眼罩均不上名，如今回師曾三捷的同程，除下眼罩重新出發，復配田泰安，表現更加令人憧憬。

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