榜首騎師莫雷拉手上惡馬如雲，得到11屆冠軍練馬師蔡約翰長期鼎力支持。

加上本身騎功了得，他今季一早已脫穎而出，勢將重奪冠軍寶座。

不過，雷神又未必獲得所有人認可，須知資深馬主榮智健旗下賽駒「銀馳」、「幸運快車」、「勇闖」，以及其子榮明棣旗下「疾風明駒」雖全數由前者頭號戰友蔡約翰訓練，但莫雷拉今季不論試閘抑或出賽，皆從未沾手此系賽駒，情況特別。

明午（6日）沙田十場泥草混合賽，榮智健名下「銀馳」出戰第十場三班1400米，將由田泰安執韁。

「銀馳」上仗在港初出跑田草1200米，全程走三疊競跑，末段仍有餘力上前，最終不敵頭馬「勁力勇士」三個馬位跑第六，表現不錯。

賽前蔡約翰安排這匹四歲灰馬兩度試閘，走勢皆相當亮眼。

今次增程跑本身曾在澳洲勝出的1400米，隨時借勢開齋。

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