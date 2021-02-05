法國籍騎師巴度於1月10日勝出「連連行運」後，已連續多期賽事無贏馬，幸好剛周三（3日）在谷草憑「動力飛鷹」贏馬打破悶局。

巴度在周末（6日）沙田賽事，共策八駒上陣，他希望繼續獲得幸運之神眷顧，繼續取勝。

巴度受訪時說：「我早前因不小心策騎而被罰停賽，復出後搏殺手風欠順，只跑位置，剛周三我終於贏馬，扭轉頹勢，希望好運繼續來。」

第二場四班草地1000米的「寶貝兒」，季內四戰獲兩贏兩位，這匹六歲北半球馬大熟大勇，是巴度的頭馬希望。

巴度補充說：「『寶貝兒』上場只輸給強手『知道再勝』得亞軍，我認為牠今場再出，仍具競爭力，希望可以收復失地。」

「『寶貝兒』並非難駕馭，我信任牠可以再次跑出水準， 爭取最佳名次。」

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