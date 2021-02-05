丁冠豪馬房近期成績不俗，曾以「飈驥」及「變數」連續兩戰爆冷贏馬。

周末（6日）沙田日馬賽事，丁廐共派六駒上陣。

其中，一對降班馬第四場「飛馬輝煌」及第六場「鵰神」皆有王牌在身，分別由潘頓及史卓豐壓陣，勢成馬房搏殺重心。

「飛馬輝煌」及「鵰神」均跑四班賽，俱戰本身首本途程，如今同降班打王牌兼強配，可謂份量十足。

「飛馬輝煌」曾三次於第四班角逐田草，取得一冠兩亞不失Q。

上仗在三班賽因被頂在外疊而被迫搶前，並非其最佳跑法，卻只輸兩個半馬位而已。

此駒今場回師第四班，改由潘頓主轡，而騎練近兩匹合作馬「金枝玉葉」及「足金好球」均掄元，「飛馬輝煌」計配搭亦有殺氣。

另外，「鵰神」歷季六次角逐四班泥地賽，錄得兩勝四位全上名。

此駒兩次贏馬均在一哩路程所得，大前仗於三班賽入Q，今趟重返第四班出戰首本路程，可期重拾勝軌。

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