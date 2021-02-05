周末（6日）第三場二班草地1600米之「勁力勇士」，近兩戰先後在田草1200米及1400米打叠贏馬。

練馬師呂健威上場賽後透露，已為「勁力勇士」報爭打吡，並覺得馬匹應該有長力應付，現時先嘗試增程跑一哩。

此駒周末初戰田草1600米，如果可以順利三連捷，有望成為練騎繼上季合作「金鎗六十」後，再奪打吡的希望。

何澤堯今晨（5日）早上受訪時分析說：「我們對『勁力勇士』幾有信心，此駒今場增程跑一哩，我覺得問題不大。」

「不過牠今場升班出戰，同時面對這兩個挑戰，當然不太容易。」

「『勁力勇士』上場贏1400米，沿途跟得很舒服，效果較1200米好得多。」

「今場進一步增程跑1600米，我相信馬兒會有更好發揮，只是升班對手增強，希望馬兒遇強越強。」

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