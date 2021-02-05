苗禮德馬房在明天（6日）沙田泥草混合賽雖然只有三駒，但貴精不貴多，三匹參戰馬皆有不俗爭勝機會。

苗禮德今晨（5日）七點左右，在烽火台睇完禮拜六（6日）三匹戰馬「一路順風」、「路路之星」及「水星二號」在內圈跑道操練，隨即返回機坪觀察馬匹操後神態。

其間苗禮德見到田泰安，立即捉住佢密斟一輪。

禮拜六兩人合作只得第一場「一路順風」，今次不妨看高一線。

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