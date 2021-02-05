周末（6日）沙田十場賽事，賀銘年將策五駒上陣，其中第七場三班泥地1800米「超霸神駒」，季內多次熱身後增程角逐泥地一哩，全程快放大勝對手4.5馬位取勝。

「超霸神駒」賽後被大幅加10分，今場將增程跑1800米泥地，並負133磅上陣，騎者認為馬兒可以再下一城。

賀銘年受訪時說：「『超霸神駒』上場贏得十分出色，牠是一匹很容易策騎的馬，牠會聽從鞍上人的指示。」

「上場賽前，練馬師沈集成給我的策騎指示是擺前走，萬一同場突然有馬超快，便跟隨該駒。」

「結果此駒順利放出，牠越放越舒服，走勢強勁並勝出。」

「『超霸神駒』來港前在智利及美國出賽，由1000米跑至2400米均有不錯之表現。」

「牠具有長力，今場增程跑1800米，當然有一定氣量，只要牠交回上場的水準，機會仍是樂觀。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199